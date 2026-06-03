Dojava o bombama u više škola u Sandžaku: Policija i vatrogasci hitno stigli zbog dojave o bombi

Sandžak press pre 5 sati
Dojava o bombama u više škola u Sandžaku: Policija i vatrogasci hitno stigli zbog dojave o bombi

Osamnaest škola na teritoriji Novog Pazara, Tutina i Sjenice primilo je jutros dojave o bombama, a policija je na terenu i vrši provere, nezvanično je potvrđeno Sto plus radiju u novopazarskoj policiji.

Svim obrazovnim ustanovama su, kako nezvanično saznajemo, mejlom stigle dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Pretnje su stigle u 10 škola u Novom Pazaru, šest u Tutinu i dve u Sjenici. Pored ova tri grada, kako prenose mediji, dojave su primile i škole u Beogradu, Zrenjaninu, Zaječaru, Šapcu, Leskovcu, Aleksincu, Niškoj Banji, Užicu.
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