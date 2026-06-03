SAD nameće nove carine za 60 država zbog prisilnog rada

SEEbiz pre 1 sat
SAD nameće nove carine za 60 država zbog prisilnog rada

WASHINGTON - Ured američkog trgovinskog predstavnika predložio je dodatne carine do 12,5% na uvoz iz 60 gospodarstava zbog njihovog neuspjeha u zabrani robe proizvedene prisilnim radom, u sveobuhvatnoj akciji koja bi naštetila većini trgovinskih partnera, uključujući Kinu, Europsku uniju i Japan.

Odluka, donesena prema članku 301. Zakona o trgovini iz 1974., utvrdila je da svih 60 zemalja nije uspjelo uvesti ili učinkovito provesti zabranu uvoza povezanog s prisilnim radom, stvarajući ono što je nazvao "neravnopravnim uvjetima" za američke radnike. USTR je predložio carinsku stopu od 10% za gospodarstva koja su usvojila potpunu ili djelomičnu zabranu trgovine prisilnim radom i 12,5% za sva ostala gospodarstva. Trgovinsko tijelo također je predložilo zaseban
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