SAD nameće nove carine za 60 država zbog prisilnog rada

WASHINGTON - Ured američkog trgovinskog predstavnika predložio je dodatne carine do 12,5% na uvoz iz 60 gospodarstava zbog njihovog neuspjeha u zabrani robe proizvedene prisilnim radom, u sveobuhvatnoj akciji koja bi naštetila većini trgovinskih partnera, uključujući Kinu, Europsku uniju i Japan.

Odluka, donesena prema članku 301. Zakona o trgovini iz 1974., utvrdila je da svih 60 zemalja nije uspjelo uvesti ili učinkovito provesti zabranu uvoza povezanog s prisilnim radom, stvarajući ono što je nazvao "neravnopravnim uvjetima" za američke radnike. USTR je predložio carinsku stopu od 10% za gospodarstva koja su usvojila potpunu ili djelomičnu zabranu trgovine prisilnim radom i 12,5% za sva ostala gospodarstva. Trgovinsko tijelo također je predložilo zaseban