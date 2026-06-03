Komitet Evropskog parlamenta upozorava na izgubljeno vreme na Kosovu zbog političke krize

Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta (AFET) usvojio je u sredu godišnji izveštaj o Kosovu, u kojem ocenjuje da je 2025. godina bila izgubljena za Kosovo, dok se upozorava da su i meseci ove godine ugroženi zbog političke krize.

Kako se navodi u dokumentu, ova kriza mogla bi da dovede do gubitka finansijskih sredstava iz Plana rasta Evropske unije, jer postoji bojazan da Kosovo neće biti u stanju da ispuni neophodne kriterijume. Autor dokumenta i izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo, Riho Teras, ocenio je da je poslednjih godinu i po dana bilo veoma teško za Kosovo. "Politički zastoj ima značajan uticaj na budućnost zemlje. Važno je da Kosovo ostane na evropskom putu i nastavi