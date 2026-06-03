Dojave o bombama u 24 osnovne škole u Jablaničkom okrugu, učenici evakuisani

Serbian News Media pre 7 sati
Dojave o bombama u 24 osnovne škole u Jablaničkom okrugu, učenici evakuisani
U 24 osnovne škole na području Jablaničkog okruga mejlom su stigle dojave o postavljenim bombama, rečeno je agenciji Beta u leskovačkoj policiji. „Broj škola može porasti u narednim minutima zato što nisu svi još otvorili mejlove a i dosta škola ima popodnevnu smenu“, naveli su iz leskovačke policije. U tom gradu je osam osnovnih škola dobilo mejl o postavljenim bombama. Učenici su evakuisani i poslati kućama a policijske ekipe trenutno vrše pregled školskih
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Masovne dojave o bombama širom Srbije! Nastava odmah prekinuta, deca evakuisana: Snage MUP-a na terenu (video)

Masovne dojave o bombama širom Srbije! Nastava odmah prekinuta, deca evakuisana: Snage MUP-a na terenu (video)

Blic pre 12 minuta
33 škole na udaru! Anonimne dojave o bombama u Pčinjskom okrugu - sve lažne

33 škole na udaru! Anonimne dojave o bombama u Pčinjskom okrugu - sve lažne

Kurir pre 4 sati
Dojave o bombama: Stale vranjske škole

Dojave o bombama: Stale vranjske škole

Vranje news pre 7 sati
Dojava o bombama u više škola u Sandžaku: Policija i vatrogasci hitno stigli zbog dojave o bombi

Dojava o bombama u više škola u Sandžaku: Policija i vatrogasci hitno stigli zbog dojave o bombi

Sandžak press pre 7 sati
Leskovac: Dojave o postavljenim bombama u osam škola, učenici evakuisani

Leskovac: Dojave o postavljenim bombama u osam škola, učenici evakuisani

Serbian News Media pre 7 sati
Ministarstvo prosvete: Deo škola pregledan, dojave o postavljenim bombama bile lažne

Ministarstvo prosvete: Deo škola pregledan, dojave o postavljenim bombama bile lažne

RTS pre 7 sati
Dojave o bombama stigle u više škola širom Srbije, Ministarstvo prosvete navodi da su lažne

Dojave o bombama stigle u više škola širom Srbije, Ministarstvo prosvete navodi da su lažne

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

srbija

Društvo, najnovije vesti »

Uhapšena dvojica pripadnika obezbeđenja zbog ubistva na Senjaku

Uhapšena dvojica pripadnika obezbeđenja zbog ubistva na Senjaku

Danas pre 48 minuta
Lekari upozoravaju: Ako spavate u ovom položaju, trebalo bi odmah da prestanete

Lekari upozoravaju: Ako spavate u ovom položaju, trebalo bi odmah da prestanete

Danas pre 43 minuta
Direktor: Zaključavanje Kalemegdana počinje večeras zbog nedavnih incidenata

Direktor: Zaključavanje Kalemegdana počinje večeras zbog nedavnih incidenata

Danas pre 2 sata
Ko je Miodrag Stanić, koji je ponovo izabran za direktora Lekarske komore Srbije?

Ko je Miodrag Stanić, koji je ponovo izabran za direktora Lekarske komore Srbije?

Danas pre 2 sata
Jedan detalj koji putnici često ignorišu: Zašto se svetla u avionu prigušuju u ključnim trenucima leta

Jedan detalj koji putnici često ignorišu: Zašto se svetla u avionu prigušuju u ključnim trenucima leta

Danas pre 2 sata