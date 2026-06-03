Dojave o bombama u 24 osnovne škole u Jablaničkom okrugu, učenici evakuisani

U 24 osnovne škole na području Jablaničkog okruga mejlom su stigle dojave o postavljenim bombama, rečeno je agenciji Beta u leskovačkoj policiji. „Broj škola može porasti u narednim minutima zato što nisu svi još otvorili mejlove a i dosta škola ima popodnevnu smenu“, naveli su iz leskovačke policije. U tom gradu je osam osnovnih škola dobilo mejl o postavljenim bombama. Učenici su evakuisani i poslati kućama a policijske ekipe trenutno vrše pregled školskih