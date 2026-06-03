Epski debakl Sabalenke: Servirala za pobedu, izgubila 10 gemova

Sport klub pre 11 minuta  |  Autor: Maja Todić
Epski debakl Sabalenke: Servirala za pobedu, izgubila 10 gemova

Veliki preokret napravila je Dijana Šnajder u četvrtfinalu Rolan Garosa i izbacila prvu teniserku sveta Arinu Sabalenku.

Sabalenka je servirala za meč kada je došlo do potpunog sloma u njenoj igri. Izgubila je čak deset vezanih gemova i ispala sa Rolan Garosa. Na kraju, posle više od dva sata igre u polufinale ide Dijana Šnajder pobedom 3:6, 7:5, 6:0. Delovalo je da će sve biti samo rutina za Sabalenku, ali je Šnajder uspela da zakomplukuje finiš drugog seta i produži meč. U prvom setu je Sabalenka, uz dva brejka, povela 5:1. Šnajder je vratila jedan brejk, ali je Sabalenka sve
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