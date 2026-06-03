Nepoželjan kraj dana na Rolan Garosu: Beretini morao da preda meč

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Vladimir Vesić
Nepoželjan kraj dana na Rolan Garosu: Beretini morao da preda meč
Antiklimaks je obeležio 11. dan Rolan Garosa. Od eliminacija Kalinskaje, Sabalenke i Ože-Alijasima do predaje Beretinija po završetku verovatno najsporijeg meča u istoriji tenisa. Igrali su dvojica Italijana i imenjaka – Mateo Beretini i Mateo Arnaldi. Rezultat posle skoro dva sata je 7:5, 5:2 za Arnaldija, a Beretini je predao posle povrede nepoznatog karaktera. Prvi set trajao je predugo, skoro 80 minuta, a u drugom je Beretini počeo da posustaje. Tražio je
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