Nepoželjan kraj dana na Rolan Garosu: Beretini morao da preda meč

Antiklimaks je obeležio 11. dan Rolan Garosa. Od eliminacija Kalinskaje, Sabalenke i Ože-Alijasima do predaje Beretinija po završetku verovatno najsporijeg meča u istoriji tenisa. Igrali su dvojica Italijana i imenjaka – Mateo Beretini i Mateo Arnaldi. Rezultat posle skoro dva sata je 7:5, 5:2 za Arnaldija, a Beretini je predao posle povrede nepoznatog karaktera. Prvi set trajao je predugo, skoro 80 minuta, a u drugom je Beretini počeo da posustaje. Tražio je