Đedović Handanović: MOL zatražio od OFAK-a dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini NIS-a

Dubravka Đedović Hadnanović, ministar rudarstva i energetike, izjavila je iz Sankt Peterburga gde će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu da se nastavljaju aktivni pregovori između "Gasprom njefta“ i mađarske kompanije MOL u vezi sa budućim rešenjem za NIS.

Mađarska strana zatražila je dodatno vreme za završetak razgovora potvrdio je i predsednik Upravnog odbora Gasprom njefta Aleksandar Djukov, dodala je. Kako je navela, MOL je danas uputio zahtev Kancelariji za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) za produženje roka od 30 dana, s obzirom na to da aktuelni rok ističe 6. juna. "Meni je to potvrdio i prvi čovek MOL-a juče, gospodin Žolt Hernadi. Tako da sa njihove strane svakako postoji volja da se rešenje nađe“, rekla