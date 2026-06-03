Evakuisano više škola u Srbiji zbog dojava o bombama, oglasilo se Ministarstvo prosvete

Ministarstvo prosvete danas je povodom dojava o postavljenim bombama u više škola na teritoriji Srbije, saopštilo da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu, jer je utvrđeno da su dojave bile lažne.

U saopštenju Ministarstva prosvete je najpre navedeno da je više škola na teritoriji Srbije jutros dobilo dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama, te da su ekipe MUP-a na terenu i da je prema prvim informacijama, deo škola pregledan. Učenici iz škola koje su pregledane, sukcesivno su vraćani na nastavu, jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Ministarstvo u saopštenju podseća škole na instrukcije kako se postupa u slučaju dojave o postavljenoj eksplozivnoj