Evakuisano više škola u Srbiji zbog dojava o bombama, oglasilo se Ministarstvo prosvete

Sputnik pre 32 minuta
Evakuisano više škola u Srbiji zbog dojava o bombama, oglasilo se Ministarstvo prosvete

Ministarstvo prosvete danas je povodom dojava o postavljenim bombama u više škola na teritoriji Srbije, saopštilo da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu, jer je utvrđeno da su dojave bile lažne.

U saopštenju Ministarstva prosvete je najpre navedeno da je više škola na teritoriji Srbije jutros dobilo dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama, te da su ekipe MUP-a na terenu i da je prema prvim informacijama, deo škola pregledan. Učenici iz škola koje su pregledane, sukcesivno su vraćani na nastavu, jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Ministarstvo u saopštenju podseća škole na instrukcije kako se postupa u slučaju dojave o postavljenoj eksplozivnoj
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Dojave o bombama u 24 osnovne škole u Jablaničkom okrugu, učenici evakuisani

Dojave o bombama u 24 osnovne škole u Jablaničkom okrugu, učenici evakuisani

Serbian News Media pre 7 minuta
Leskovac: Dojave o postavljenim bombama u osam škola, učenici evakuisani

Leskovac: Dojave o postavljenim bombama u osam škola, učenici evakuisani

Serbian News Media pre 7 minuta
Ministarstvo prosvete: Deo škola pregledan, dojave o postavljenim bombama bile lažne

Ministarstvo prosvete: Deo škola pregledan, dojave o postavljenim bombama bile lažne

Politika pre 2 minuta
Dojave o bombama u školama u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu...: Deo škola pregledan, dojave bile lažne

Dojave o bombama u školama u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu...: Deo škola pregledan, dojave bile lažne

RTV pre 47 minuta
Dojave o bombama u 18 škola

Dojave o bombama u 18 škola

Radio sto plus pre 1 sat
Dojava o bombama u više škola u Sandžaku: Policija i vatrogasci hitno stigli zbog dojave o bombi

Dojava o bombama u više škola u Sandžaku: Policija i vatrogasci hitno stigli zbog dojave o bombi

Sandžak press pre 1 sat
Dojave o bombama u školama širom Srbije: Deo objekata pregledan, učenici se vraćaju na nastavu

Dojave o bombama u školama širom Srbije: Deo objekata pregledan, učenici se vraćaju na nastavu

NIN pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaTanjugMinistarstvo prosveteMUPdruštvo

Društvo, najnovije vesti »

Marija Vasić podnosi krivičnu prijavu protiv Vučevića: "Objavio video u kom me direktno targetira"

Marija Vasić podnosi krivičnu prijavu protiv Vučevića: "Objavio video u kom me direktno targetira"

N1 Info pre 7 minuta
Profesorka Marija Vasić podnela prijavu protiv Miloša Vučevića zbog ugrožavanja bezbednosti

Profesorka Marija Vasić podnela prijavu protiv Miloša Vučevića zbog ugrožavanja bezbednosti

Beta pre 2 minuta
Skenirali ih i slikali, a oni prošli nikad brže! Srbi oduševljeni: Ceo autobus prešao Evzoni za 30 minuta i pored novog EES…

Skenirali ih i slikali, a oni prošli nikad brže! Srbi oduševljeni: Ceo autobus prešao Evzoni za 30 minuta i pored novog EES sistema

Blic pre 2 minuta
Otvorena nova operaciona sala na Dečjoj hirurgiji UKC Niš, stiže i četvrta

Otvorena nova operaciona sala na Dečjoj hirurgiji UKC Niš, stiže i četvrta

Blic pre 7 minuta
Dojave o bombama u 24 osnovne škole u Jablaničkom okrugu, učenici evakuisani

Dojave o bombama u 24 osnovne škole u Jablaničkom okrugu, učenici evakuisani

Serbian News Media pre 7 minuta