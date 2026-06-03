Uhapšene dve osobe osumnjičene za zataškavanje ubistva na Senjaku

Uhapšena dvojica pripadnika privatnog obezbeđenja S. V. zbog sumnje da su umešani u pokušaj zataškavanja ubistva A. N. u restoranu na Senjaku. Njih dvojica su prethodno bili svedoci u istrazi.

Kako RTS prenosi, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici UKP-a uhapsili su dvojicu pripadnika privatnog obezbeđenja S. V. koji se sumnjiči da je ubio A. N. 12. maja u restoranu „27“ na Senjaku, a potom zajedno sa pomagačima sakrio njegovo telo u jednom buretu kod Jarkovačkog jezera. Njih dvojica su prethodno bili svedoci u istrazi koju vodi VJT u Beogradu zbog teškog ubistva A. N., ali prikupljeni dokazi ukazuju na njihovu umešanost u pokušaj