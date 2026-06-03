Uhapšene dve osobe osumnjičene za zataškavanje ubistva na Senjaku

Sputnik pre 28 minuta
Uhapšene dve osobe osumnjičene za zataškavanje ubistva na Senjaku

Uhapšena dvojica pripadnika privatnog obezbeđenja S. V. zbog sumnje da su umešani u pokušaj zataškavanja ubistva A. N. u restoranu na Senjaku. Njih dvojica su prethodno bili svedoci u istrazi.

Kako RTS prenosi, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici UKP-a uhapsili su dvojicu pripadnika privatnog obezbeđenja S. V. koji se sumnjiči da je ubio A. N. 12. maja u restoranu „27“ na Senjaku, a potom zajedno sa pomagačima sakrio njegovo telo u jednom buretu kod Jarkovačkog jezera. Njih dvojica su prethodno bili svedoci u istrazi koju vodi VJT u Beogradu zbog teškog ubistva A. N., ali prikupljeni dokazi ukazuju na njihovu umešanost u pokušaj
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