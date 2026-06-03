AMSS: Teretna vozila na izlazu na graničnim prelazima čekaju najviše šest sati

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
AMSS: Teretna vozila na izlazu na graničnim prelazima čekaju najviše šest sati

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se za teretna vozila na više graničnih prelaza na izlazu beleže zadržavanja u trajanju od sat vremena do najviše šest sati.

Teretna vozila na izlaz najduže čekaju na Batrovcima, Šidu i Bačkoj Palanci - šest sati, dok se na Bezdanu zadržavaju pet sati, na Sremskoj Rači sat vremena, na Kelebiji dva sata, a na Gradini sat i po. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Od sredine dana pljuskovi mogu otežavati vožnju na pojedinim deonicama i izazvati kraća
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