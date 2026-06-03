Hitno se oglasio RHMZ! Nevreme preti Srbiji, upaljen meteo alarm: Ovi delovi obojeno u naranždasto

Srbiju danas očekuje novo pogoršanje v remena, pa se povodom toga oglasio RHMZ i izdao niz upozorenja.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE SRBIJE NA GRMLјAVINSKE NEPOGODE (do 04.06.2026.) - Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju do 04.06.2026, lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme. UPOZORENJE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA GRMLјAVINSKE NEPOGODE (za 03.06.2026.) Danas posle podne, uveče i tokom noći veoma nestabilno sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz veću količinu padavina, grad i