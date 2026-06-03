Jedan od najboljih igrača Olimpijakosa propušta veliki derbi!

Košarkaš Olimpijakosa Tajler Dorsi propustiće prvi meč finala plej-ofa grčkog prvenstva protiv Panatinikosa, izjavio je danas trener kluba iz Pireja Jorgos Barcokas. - Tajler neće igrati sutra.

Ima tendinitis. To je posledica velikog umora nakon pošto je kontinuirao igrao za reprezentaciju prošlog leta. Nije trenirao juče i neće trenirati danas, tako da je van terena - rekao je Barcokas. Dorsi je ove sezone sa Olimpijakosom osvojio titulu u Evroligi. On je ove sezone u Evroligi prosečno beležio 15,9 poena i 2,6 asistencija po meču. Prvi meč finala plej-ofa grčkog prvenstva između Olimpijakosa i Panatinaikosa biće odigran sutra od 20 časova u Pireju.