Mol je tražio ovo: Oglasila se Đedović posle razgovora s direktorom Gaspromnjefta - ovako stoje stvari!

Sudbina Naftne industrije Srbije (NIS) i dalje ostaje jedno od najvažnijih ekonomskih i energetskih pitanja u zemlji, ali najnovije informacije iz Sankt Peterburga ukazuju da pregovori još nisu završeni i da sve strane pokušavaju da pronađu održivo dugoročno rešenje.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je nakon sastanka u Sankt Petersburgu sa generalnim direktorom Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovom da se pregovori između Gazpromnjefta i mađarske MOL Grupe nastavljaju, kao i da je mađarska kompanija zatražila dodatnih 30 dana za njihov završetak. „Upravo smo razgovarali sa prvim čovekom Gazpromnjefta Djukovim. Razgovarali smo o aktuelnoj situaciji u vezi sa NIS-om. On je potvrdio da se