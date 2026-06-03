Mol je tražio ovo: Oglasila se Đedović posle razgovora s direktorom Gaspromnjefta - ovako stoje stvari!

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf Biznis
Mol je tražio ovo: Oglasila se Đedović posle razgovora s direktorom Gaspromnjefta - ovako stoje stvari!

Sudbina Naftne industrije Srbije (NIS) i dalje ostaje jedno od najvažnijih ekonomskih i energetskih pitanja u zemlji, ali najnovije informacije iz Sankt Peterburga ukazuju da pregovori još nisu završeni i da sve strane pokušavaju da pronađu održivo dugoročno rešenje.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je nakon sastanka u Sankt Petersburgu sa generalnim direktorom Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovom da se pregovori između Gazpromnjefta i mađarske MOL Grupe nastavljaju, kao i da je mađarska kompanija zatražila dodatnih 30 dana za njihov završetak. „Upravo smo razgovarali sa prvim čovekom Gazpromnjefta Djukovim. Razgovarali smo o aktuelnoj situaciji u vezi sa NIS-om. On je potvrdio da se
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