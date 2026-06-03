Munje će parati nebom, prete obilne padavine i grad! Oluje protutnjale regionom: Evo ko je sledeći na udaru

U toku današnjeg dana snažan oblačni sistem obrušio se na naš region i doneo obilnu kišu i jake pljuskove sa grmljavinom Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Lokalno je bilo grada. Najizraženije grmljavinske nepogode pogodile su Dalmaciju, naročito šire područje Splita i Zadra, uz jake gromove, gradi olujni vetar, a obilne padavine uslovile su urbane poplave. U ovom času snažan grmljavinski sistem sa juga Dalmacije i juga Hercegovine, ali i sa Jadrana približava ce Crnoj Gori. Ovaj sistem premešta će se do kraja dana i tokom večeri preko Crne Gore sa zapada dalje prema istoku. Na udaru će se prvo naći zapadni deo Crne