Ogroman šok! Arina Sabalenka ispala sa Rolan Garosa, poslednji set izgubila 6:0!

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs
Ogroman šok! Arina Sabalenka ispala sa Rolan Garosa, poslednji set izgubila 6:0!
Beloruska teniserka, ujedno i prva na svetu na WTA listi, Arina Sabalenka, eliminisana je u četvrtfinalu Rolan Garosa! Od nje je posle tri seta bolja bila Dijana Šnajder, po setovima 6:3, 5:7, 0:6! Krenula je Sabalenka ovaj meč furiozno, i u prvi set je ušla vrlo direktno i agresivno, te je već u četvrtom gemu došla do brejka, a dva gema kasnije uspela je da dođe i do drugog. Ipak, i tada se video pad koncentracije, s obzirom na to da je Šnajder uspela da vrati
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