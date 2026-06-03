Ovde je Luka izbo bivšu devojku i njenog dedu: Tog dana tri puta zvao da preti da će je ubiti

Luka B. (23) iz Kragujevca uhapšen je zbog jezivog pokušaja ubistva u kući svoje bivše partnerke u naselju Beloševac.

Meštani Kragujevca izuzetno su uznemireni zbog svega što se dogodilo, a porodica devojke zatvorila se u kuću u kojoj je došlo do zločina. Kako je saopštio MUP Srbije, sumnja se da јe Luka B. јuče, oko 19.30 časova, u porodičnoј kući u Kraguјevcu, nožem više puta ubo bivšu emotivnu partnerku (22) i njenog dedu (66). On je takođe gurunuo devojčinu babu (71) koјa јe tom prilikom pala i zadobila teške telesne povrede. - Luka B. je tog dana tri puta zvao i pretio da će