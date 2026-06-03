Sa niškog aerodroma u maju prevezeno 37.814 putnika, 14% više u odnosu na maj 2025.

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Sa niškog aerodroma u maju prevezeno 37.814 putnika, 14% više u odnosu na maj 2025.

Sa aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu tokom maja realizovane su 304 avio-operacije, a broj putnika je za 14 odsto veći od broja putnika u maju prošle godine i iznosi 37.814.

Porast je ostvaren i na polju karga, prevezeno je u maju 64.339 kilograma robe, a to je više nego duplo u odnosu na isti mesec prošle godine, saopštili su Aerodromi Srbije. Na niškom aerodromu je trenutno dostupno 11 destinacija (Malta, Istanbul, Stokholm, Ljubljana, Memingen, Frankfurt Han, Dortmund, Keln, Bazel-Miluz, Beč, Beograd), a tokom juna će se leteti i do Tivta, Atine, Krfa, Ciriha, Antalije i Monastira, i sa uspostavljanjem tih letova letnji red letenja
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