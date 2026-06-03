Sombor: Uručena stambena podrška izbegličkim porodicama

U Gradskoj kući u Somboru uručeno je 248 ugovora pomoći za stambeno zbrinjavanje izbeglica i poboljšanje uslova života interno raseljenih lica.

Pomoć za domaćinstva uručili su ministar za javna ulaganja Darko Glišić, komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević i gradonačelnik Sombora Antonio Ratković. Grad Sombor je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije izdvojio oko 12 i po miliona dinara pomoći za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, građevinskog materijala i dodelu paketa hrane porodicama izbeglica i interno raseljenih lica sa teritorije grada Sombora. Do danas