Srbija slavi polufinale Rolan Garosa: Aleksandra Krunić na dva koraka od Grend slem titule!

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Srbija slavi polufinale Rolan Garosa: Aleksandra Krunić na dva koraka od Grend slem titule!

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina drugu godinu u nizu su stigle do polufinala Rolan Garosa, a ovog puta su do tog uspeha stigle pobedom protiv Demi Šurs i Elen Perez sa 6:2, 7:6.

Ostao je još samo jedan korak da se ponovi borba za titulu od prošle godine u Parizu, a dva da se konačno Srpkinja i Kazahstanka dokopaju Grend slem pehara. Kao druge nositeljke i dvostruke Grend slem finalistkinje, Krunić i Danilina su bile favoritkinje protiv Perez i Šurs, a tu ulogu su i opravdale. Ono što još više hrabri u glavnom cilju jeste da srpsko-kazahstanska kombinacija da ovog momenta nije izgubila niti jedan set. Prva deonica na stadionu Simon Matje
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