Bravo Aleksandra! Krunićeva u polufinalu dubla na Rolan Garosu

Aleksandra Krunić je u paru s Anom Danilinom (2. nosioci) uspela da izbori plasman u polufinale ženskih dublova na Rolan Garosu.

Foto: Goran Čvorović Pobedile su par Šurs – Perez (7. nosioci) sa 6:2, 7:6 (6). U prvom setu srpsko-kazahstanski par je u potpunosti dominirao, dok se u 2. vodila velika borba. Imale su Krunićeva i Danilina brejk prednosti, vodile sa 4:3 i servirale, ali su ih protivnice sustigle na 5:5. Otišlo se u taj-brek u kome je par s našom igračicom bio prisebniji. Vodile su Aleksandra i Ana sa 5:1, ali su Holanđanka i Australijanka uspele da izjednače, pa se igralo na