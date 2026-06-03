Košarkaški region u suzama! Evo ko se sve oprostio od Edina Avdića! Slika bivšeg ljubimca grobara kida srce! (foto)

Proslavljeni komentator preminuo u 47. godini.

FOTO: Printskrin/YouTube/X&Os CHAT Ceo košarkaški svet na prostorima bivše Jugoslavije, ostao je u neverici, posle saznanja da je čuveni sportski novinar Edin Avdić preminuo u svom stanu. U međuvremenu pojavile su se informacije o smrti legendarnog komentatora, a ogroman broj sportskih asova, klubova i novinara oprašta se od svog kolege i prijatelja. Prethodno su to uradili KK Partizan, Boban Marjanović, Tristan Vukčević, kapiten Srbije Bogdan Bogdanović, da bi to