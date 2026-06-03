"Platiće visoku cenu": Rat na Bliskom istoku bukti, ništa od prekida vatre (video)

Večernje novosti pre 56 minuta
"Platiće visoku cenu": Rat na Bliskom istoku bukti, ništa od prekida vatre (video)

SJEDINjENE Američke Države potvrdile su danas da su izvele napade na ostrvu Kešm kako bi presrele "više iranskih balističkih raketa i dronova".

Foto: Printskrin/Iks/ Mossad Commentary SAD su napade opisale kao "udare samoodbrane" i odgovor na "pokušaje napada Irana širom Bliskog istoka", preneo je Skaj njuz. 🎥 WATCH: The IRGC claims the U.S. attacked Qeshm Island, prompting Iran to launch retaliatory drone and missile strikes against Kuwait. Air defense systems were activated as sirens sounded across Kuwait, while warning sirens and explosions were also reported in Bahrain amid… https://t.co/bzwiMxyxHQ
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