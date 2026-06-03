Zbog smrti Edina Avdića: Oglasili se i njegovi najveći obožavaoci!

Poznati sportski komentator Edin Avdić preminuo u 47. godini, posle iznenadnih srčanih problema.

Foto: Printcreen/Youtube/vijesti.ba_bih Odlazak jednog od vodećih novinara u svetu košarke, kako na Balkanu, tako i NBA mečeva, šokirao je mnoge sportske asove i druge poznate ličnosti. Redom se od Edina opraštaju na društvenim mrežama, a sada su to učinili i administratovi, koji su inspirisani njime, vodili jednu grupu na Fejsbuk stranici. U njoj se navodi sledeće: "Dragi prijatelju, Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović