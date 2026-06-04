Električni BMW iX3 dobija jeftiniju verziju

Baterija ima neto kapacitet od 82,6 kWh, što joj daje WLTP domet do 628 km.

Dakle, to je daleko od nekog skromnog početnog modela, iX3 40 ima ozbiljan domet. Potrošnja je deklarisana od 14,7 do 15,2 kWh na 100 km. BMW iX3 40 se može puniti do 300 kW na kompatibilnom brzom punjaču. Elektromotor proizvodi 320 KS i 500 Nm. 0 do 100 km/h postiže za 5,9 sekundi, dok je maksimalna brzina 200 km/h. U Nemačkoj iX3 40 košta 63.400 evra, što je oko sedam hiljada evra manje od modela iX3 50 xDrive s pogonom na sve točkove, dometom većim od 800 km i