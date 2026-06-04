Novi modeli automobila na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu

Auto blog pre 1 sat  |  Sputnikportal.rs
Novi modeli automobila na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu

Model Senat je dobio nove farove, redizajniranu rešetku, proširenu paletu boja i nove opcije točkova.

Kabriolet Senat je takođe bio izložen. Drugi modeli predstavljeni na SPIEF-u: * Predstavljen je novi ruski kamion BAZ S35A11. Vozilo ima konfiguraciju osovine 6x6. Više od 90 odsto njegovih komponenti isporučuju ruske i beloruske kompanije. Vozilo je dizajnirano za rad u teškim uslovima na putu i ​​klimatskim uslovima. * Hongći Guoja je nova luksuzna limuzina kineskog brenda. To je pokušaj ulaska u nišu Mercedes-Majbaha i Bentlija, ali sa kineskom estetikom.
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