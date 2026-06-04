Finale prekinuto, Vembanjama zatečen: "Iznenadilo me je" VIDEO

Jedan navijač je upao na teren tokom prvog meča finalne serije NBA lige - da bi napravio selfi sa Viktorom Vembanjamom.

Francuska zvezda bila je iznenađena kao i svi ostali, s tim da je obezbeđenje hitro reagovalo. "Nikad nisam bio u toj situaciji", rekao je Vembanjama i dodao: "Nisam znao kako da se ponašam. Zaista me je iznenadilo skoro kao i kada je slepi miš ušao na teren", prisetio se situacije kada je 2024. maskota Sparsa jurila slepog miša na utakmici sa Minesotom. Sve se ovo dešavalo u finišu meča koji je pripao Njujorku sa 105:95. Navijač je probao da napravi selfi sa