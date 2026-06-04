GSP: "Saobraćajna nesreća na mostu posledica zdravstvenog stanja vozača, ali i nepoštovanja internih propisa

Autobus GSP-a noćas je u Pop Lukinoj ulici oborio razdelnu ogradu i udario u zaštitnu ogradu nakon što je vozaču iznenada pozlilo tokom vožnje. Putnici i drugi učesnici u saobraćaju nisu povređeni, a vozač je u polusvesnom stanju prevezen na VMA.

Noćas oko 00.05 časova u Pop Lukinoj ulici dogodila se saobraćajna nezgoda. Na sreću, uprkos okolnostima pod kojima je do nezgode došlo, nije bilo povređenih putnika, niti drugih učesnika u saobraćaju, dok je pričinjena isključivo materijalna šteta, saopštio je v. d. direktora JKP-a GSP "Beograd" Zoran Šarac. "Vozilo JKP-a GSP "Beograd" se u trenutku nezgode isključivalo iz saobraćaja i kretalo u smeru ka garaži, ka Novom Beogradu. Tokom vožnje niz Pop Lukinu