GSP: "Saobraćajna nesreća na mostu posledica zdravstvenog stanja vozača, ali i nepoštovanja internih propisa

B92 pre 2 sata
GSP: "Saobraćajna nesreća na mostu posledica zdravstvenog stanja vozača, ali i nepoštovanja internih propisa

Autobus GSP-a noćas je u Pop Lukinoj ulici oborio razdelnu ogradu i udario u zaštitnu ogradu nakon što je vozaču iznenada pozlilo tokom vožnje. Putnici i drugi učesnici u saobraćaju nisu povređeni, a vozač je u polusvesnom stanju prevezen na VMA.

Noćas oko 00.05 časova u Pop Lukinoj ulici dogodila se saobraćajna nezgoda. Na sreću, uprkos okolnostima pod kojima je do nezgode došlo, nije bilo povređenih putnika, niti drugih učesnika u saobraćaju, dok je pričinjena isključivo materijalna šteta, saopštio je v. d. direktora JKP-a GSP "Beograd" Zoran Šarac. "Vozilo JKP-a GSP "Beograd" se u trenutku nezgode isključivalo iz saobraćaja i kretalo u smeru ka garaži, ka Novom Beogradu. Tokom vožnje niz Pop Lukinu
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