Nesreća na Brankovom mostu: Vozač autobusa izgubio svest za volanom pa probio zaštitnu ogradu

B92 pre 2 sata
Nesreća na Brankovom mostu: Vozač autobusa izgubio svest za volanom pa probio zaštitnu ogradu

Ozbiljna saobraćajna nesreća dogodila se sinoć malo posle ponoći kod Brankovog mosta u Beogradu, a nakon što je vozaču gradskog autobusa pozlilo dok se kretao iz pravca grada ka Novom Beogradu.

Vozač je izgubio svest i udario u zaštitnu ogradu. U trenutku nesreće vozač gradskog autobusa na sreću nije prevozio putnike i već je išao u garažu. Tokom vožnje on je odjednom izgubio svest, a zatim i kontrolu nad vozilom, te je udario u vozila ispred sebe, probio razdelnu ogradu i zaustavio se udarom u zaštitnu ogradu na suprotnoj strani, navodi RTS. Povređeni vozač je prevezen na VMA. Doktor Nebojša Marić, glavni dežurni hirurg Vojnomedicinske akademije, otkrio
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