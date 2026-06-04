Promena u Republici Srpskoj: Od danas se putarina plaća u okviru novog sistema

Preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da sistem naplate putarine Republike Srpske od danas u 9 časova postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine "TOLL4ALL", čime je omogućeno korišćenje jednog TAG uređaja na auto-putevima u RS i Srbiji.

"Saradnja 'Puteva Srbije' i 'Auto-puteva Republike Srpske' korisnicima je omogućila da jednim TAG uređajem nesmetano koriste auto-puteve u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja ili zaustavljanjem na naplatnim stanicama", navodi se u saopštenju. Putevi Srbije su objasnili da mreža "TOLL4ALL" sada obuhvata ukupno pet sistema naplate putarine - Srbija, Republika Srpska, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se