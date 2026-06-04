Siti preti Madridu tužbom zbog Halanda: "Nema šanse!"

Enrike Rikelme, čovek koji želi predsedničku fotelju u Realu, ustalasao je duhove objavom da će dovesti Erlinga Halanda ako pobedi Florentina Peresa na izborima.

Njegova smela najava, doduše bez pravog pokrića, koju je izrekao pred kamerama pred milionskim auditorijumom možda je bacila u euforiju navijače Reala, ali je i izazvala momentalne negativne reakcije na drugom kraju Evrope. U Sitiju čak najavljuju tužbu za Rikelmea jer je u predizborne svrhe iskoristio lik i delo igrača njhovog kluba. Nedugo pošto je Enrike obećao da će dovesti Halanda, ali i Rodrija, oglasio se Mančester siti sa kojim norvežanin ima ugovor do