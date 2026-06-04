Drama na aerodromu u Tivtu, BIA savetuje Vučiću da ‘ne ide u Crnu Goru’

BBC News pre 33 minuta

Vijesti Grupa ljudi iz Srbije zadržana na aerodromu u Tivtu, a potom deportovana nazad

Samo dva dana pre održavanja samita lidera zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije (EU) u crnogorskom primorskom mestu Tivtu, napetosti Srbije i Crne Gore su na vrhuncu.

Uoči samita, crnogorska policija zadržala je na tivatskom aerodromu, a potom i vratila za Srbiju grupu od oko 90 srpskih državljana za koje sumnja da imaju kriminalnu prošlost i da su došli po nalogu srpskih vlasti kako bi organizovali doček srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću.

Srbija je uzvratila - na mnogim graničnim prelazima dve zemlje, pa i na beogradskom aerodromu, policija zadržava crnogorske državljanje, prenele su podgoričke Vijesti i televizija N1.

Odnos vlasti dve nekada najbliže države bivše Jugoslavije, isprepleten porodičnim i prijateljskim vezama, godinama je loš, uz tek povremene naznake otopljavanja.

Beograd je kivan na Podgoricu zbog priznanja nezavisnosti Kosova (2008.), a od odvajanja Srbije i Crne Gore 2006. godine, manja republika postala je i članica NATO-a i najozbiljniji kandidat za ulazak u EU u bliskoj budućnosti.

Podgorica ima zamerke na ponašanje Beograda, posebno otkako je na vlasti Srpska napredna stranke (SNS) i Vučić i često optužuje vlasti u Srbiji za mešanje u unutrašnje stvari, kao i za pokušaje kontrolisanja političkih prilika u Crnoj Gori, što iz Beograda poriču.

Odnos dve države u kojima je zvanično pismo identično - ćirilica - isprepleten je i zbog mnogih kriminalnih grupa i obračuna.

Najpoznatiji je brutalni sukob Kavačkog i Škaljarskog klana, nazvanih po naseljima u istom crnogorskom mestu Kotor, u blizini Tivta, zbog kojeg je poslednjih 20 godina ubijeno više desetina ljudi, neretko i na ulicama gradova u Srbije i Crne Gore.

Šta se sve desilo?

Antonio Košta, predsednik Evropskog saveta, na turneji je po zemljama Zapadnog Balkana, kao uvod u samit u Tivtu, a jedna od stanica mu je i Beograd.

Dok je Košta razgovarao sa zvaničnicima u Prištini, 340 kilometara zapadnije, na aerodromu u Tivtu, dramatične scene.

Trebalo je to da bude uobičajen, svakodnevni let iz Beograda do Tivta koji traje 40-ak minuta.

Ali po sletanju ovog aviona crnogorske bezbednosne snage blokirale su vazdušnu luku i zadržale sve putnike iz Beograda - oko 90 ljudi, kako se to uobičajenim policijskim rečnikom kaže, 'lica od posebnog interesa'.

Najpre su podgoričke „Vijesti" objavile fotografije sa nevelikog aerodroma u Tivtu na kojima se vidi kako grupa od najmanje 90 ljudi čeka u holu vazdušne luke.

Mnogi od njih su nabildovani i istetovirani.

Nedugo potom, drugi crnogorski mediji počinju da objavljuju spisak svih putnika na letu Er Srbija, kao i pojedinosti zadržavanja - oduzeti su i transparenti, među kojima 'Srbija pobeđuje', glavni slogan Vučića i SNS-a.

Svi su vraćeni za Beograd prvim narednim letom, saopštila je crnogorska policija.

Zvaničnici u Beogradu i mediji bliski vlastima optuživale su crnogorske vlasti za „maltretiranje žene, dece" i drugih srpskih državljana, a jutro kasnije preduzete su recipročne mere na ulasku u Srbiju - iako nikakvog zvaničnog saopštenja niti najave nije bilo.

Pre 15-ak dana, Vučić je dolio ulje na vatru, objavivši autorski tekst u jednom beogradskom listu u kojem je poručio da ne želi da dođe na svečanost povodom proslave 20-godišnjice Dana nezavisnosti Crne Gore 21. maja.

„Vi nama niste smetali, doživljavali smo vas kao sestre i braću i hteli da živimo u istoj državi sa vama.

„Priznajem, krivi smo, i izvinite što smo vas voleli više nego vi nas", napisao je Vučić u pismu građanima Crne Gore.

Otkako je postao predsednik 2017. Vučić je bio samo nekoliko puta zvanično u Crnoj Gori - na sahrani mitropolita Amfilohija i inauguraciji predsednika Jakova Milatovića 2023.

BORIS PEJOVIC/EPA-EFE/REX/Shutterstock Vučić u društvu predsednika Hrvatske Zorana Milanovića u Skupštini Crne Gore na inauguraciji novoizabranog predsednika Crne Gore Jakova Milatovića 20. maja 2023.

'Vučiću, ne idi u Crnu Goru, Zvicer je tamo'

Vučić je ranije govorio da neće ni ići na samit u Tivat, ali je posle razgovora sa Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije, saopštio da će ipak otići.

Posle incidenta na tivatskom aerodromu, izjavio je da „ne želi predstavnike vlasti u Croj Gori na dočeku u Tivtu", objavio je list Blic, pozivajući se na neimenovane izvore u vrhu srpskih vlasti.

Na osnovu analize imena putnika aviona na letu iz Beograda, Vijesti i drugi crnogorski i neki mediji u Srbiji objavili su pojedinosti za neke od njih, pa je tako za jednog napisano da je učestvovao u batinjanju studenata tokom antivladinih protesta u Srbiji, drugi za organizovanje SNS pristalica u takozvanom 'Ćacilendu', kampu u centru Beograda ispred Predsedništva Srbije, treći da ima debeo kriminalni dosije, četvrti za organizovanje fudbalskih navijača - huligana...

„Na spisku putnika čarter leta kojima je iz bezbednosnih razloga u Tivtu onemogućen ulazak u Crnu Goru, je i osam imena koja se poklapaju s imenima akreditovanih posmatrača u sklopu kvaziposmatračkih misija povezanih sa vlašću u više nedavnih lokalnih izbornih ciklusa", saopštila je posmatračka organizacija Crta na mreži Iksu.

Vijesti

U večernjim satima, srpska tajna policija, koja je pod kontrolom SNS, objavila je dramatično saopštenje, poručujući Vučiću da „ne ide u Tivat jer je tamo Radoje Zvicer" koga su naznačili kao vođu kriminalnog Kavačkog klana.

„Neophodno je da se oglasimo zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori", kažu iz Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

Kavački klan je nazvan po naselju Kavači u opštini Kotor, a Škaljarski po naselju Škaljari u istoj opštini.

Ta dva klana godinama vode bespoštednu, surovu i brutalnu borbu za prevlast u kriminalnom miljeu Balkana i imaju široku mrežu i van regiona.

Radoje Zvicer je naveden i u bazi Evropske policije (Europol), sumnjiči se za učešće u kriminalnoj grupi, ilegalnu trgovinu drogom i psihotropnim supstancama, a ranije je raspisana nagrada od 20.000 evra za bilo kakvu informaciju o njemu.

Reagujući na saopštenje BIA-e, Ana Brnabić, bliska Vučićeva saradnica, izjavila je da će on ići na samit u Tivat jer „ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima".

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(BBC News, 06.04.2026)