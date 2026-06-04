Napad Ukrajine na Krim, četvoro poginulih: proruske vlasti

BBC News pre 40 minuta

Reuters Ruski predsednik Vladimir Putin naredio je okupaciju Krima 2014. godine

Najmanje četvoro ljudi ubijeno u najnovijem talasu ukrajinskih udara na poluostrvu Krimu, koji je Rusija anektirala 2014, saopštile su proruske vlasti.

Troje je ubijeno, a sedmoro ranjeno u jednom od napada na ono što je opisano kao „nestambeni objekti“ u regionalnom centru Simferopolju.

Smatra se da je ovo prvi napad koji je rezultirao smrtnim slučajevima na tom području.

Još jedan čovek je ubijen, a troje je ranjeno u napadu na prigradski voz koji je saobraćao do grada Kerča, rekao je lider Krima koga je postavila Rusija.

Ukrajina nije komentarisala.

Ovo je treći dan zaredom da je Kijev optužen za gađanje putničkog saobraćaja na teritorijama koji kontrolišu ruske i proruske snage u Ukrajini.

Dan ranije, 3. juna, ukrajinske snage su pogodile putnički autobus koji je saobraćao između Moskve i Krima, ubivši osmoro ljudi, saopštile su proruske vlasti u Donjeckoj oblasti.

Istog dana napadnuti su i naftni terminali na obodu Sankt Peterburga, drugog najvećeg ruskog grada.

BBC

Ukrajina je u poslednje vreme pojačala i napade unutar Rusije.

Napad na predgrađe Sankt Peterburga 3. juna izvršen je nekoliko sati pre otvaranja velikog godišnjeg ekonomskog foruma.

Ukrajinski dronovi su pogodili nekoliko lokacija u Rusiji, naftni terminal i pomorsku bazu u obližnjem gradu Kronštatu - glavnom isturenom položaju Baltičke flote ruske mornarice, rekao je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Sanktpeterburški ekonomski forum, nekada nazivan „ruski Davos“, glavni je događaj na ruskoj političko-privrednoj agendi.

Dok Moskva nije pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine, na samitu su učestvovale visoke delegacije zapadnih zemalja i šefovi država.

U četiri godine od početka ruske invazije, Ukrajina je razvila odbrambeni sektor i sada je u stanju da redovno napada ciljeve u Rusiji.

Najviše su gađani energetska infrastruktura i naftna postrojenja, jer se na njih gleda kao na gorivo za rusku ratnu mašineriju.

Moskva nastavlja da napada ukrajinske gradove, a 1. juna je bio jedan od najsmrotonosnijih poslednjih meseci.

U kombinovanom ruskom napadu raketama i dronovima poginulo je najmanje 23 ljudi, a više od 100 ranjeno, prema ukrajinskim zvaničnicima.

Na udaru su posebno bili Dnjepar i Kijev.

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(BBC News, 06.04.2026)