Vojnik iz Srbije u misiji UN poginuo na jugu Libana

BBC News pre 14 minuta | Žarka Radoja - BBC novinarka

Reuters Misija UNIFIL-a je u Libanu od 1978. godine, a vojnici iz Srbije u njoj učestvuju od 2010.

Pripadnik UNIFIL-a, mirovnih snaga Ujdinjenih nacija (UN) u Libanu, iz Srbije poginuo je 4. juna u blizini Mardžajuna, u jugoistočnom Libanu.

Stariji vodnik Milovan Jovanović nastradao je u bombardovanju baze UN-a, a dvojica vojnika iz Španije i El Salvadora su ranjena, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

„Posle ranjavanja pružena mu je hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom prebačen do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko četiri sata po lokalnom vremenu", navodi se u saopštenju.

Za sada nijedna od zaraćenih strana u Libanu nije preuzela odgovornost za napad, ali ovo nije prvi oružanih incident povezan sa međunarodnim vojnicima, pripadnicima mirovne misije.

Pedro Sančez, španski premijer, objavio je da je španska baza UN „Migel de Servantes" napadnuta minobacačima.

„Najoštrije osuđujemo nasilje i pružamo svu podršku onima koji rizikuju živote da bi branili mir pod zastavom UN.

„Nadamo se da će sve strane potpuno poštovati prekid vatre objavljen 3. juna i da će neprijateljstva prestati. Mir je jedina budućnost", napisao je Sančez na mreži Iksu.

Jovanović je bio u Vojsci Srbije od decembra 2011, a u mirovnoj misiji u Libanu od januara ove godine.

Rođen je 6. juna 1989. godine u Kraljevu, u centralnoj Srbiji, bio je oženjen i otac dvoje maloletne dece.

Između ostalih, saučešće porodici poginulog vojnika uputili su predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta tokom posete Beogradu.

Vest o pogibiji pripadnika Vojske Srbije stigla je u vreme pregovora Libana i Izraela u Vašingtonu o primirju.

Izrael je počeo bombardovanje i okupaciju teritorije Libana početkom marta i do danas kontroliše oko 20 odsto zemlje.

Izraelske vlasti tvrde da napadaju položaje Hezbolaha i njihova postrojenja za proizvodnju oružja.

Hezbolah uzvraća lansiranjem raketa na teritoriju severnog Izraela.

U napadima Izraela na Liban do sada je ubijeno više od 3.000 ljudi, a najmanje milion je raseljeno, prema libanskim izvorima.

Obnovljeni sukob, prethodno okončan 2024. godine, počeo je kada je Hezbolah 2. marta napao Izrael iz odmazde za ubistvo iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija u ratu SAD i Izraela protiv Irana.

Hezbolah, šiitska politička i vojna grupacija u Libanu je pod kontrolom Irana, a Izrael traži od libanskih vlasti da je razoruža.

Libanske vlasti i Izrael su 16. aprila ove godine objavili desetodnevno primirje, uz posredovanje Amerike.

Napadi na UNIFIL od početka rata sa Izraelom

UNIFIL je česta meta napada, a u poslednjem incidentu sredinom aprila poginuo je jedan, a ranjena tri francuska vojnika.

Krajem marta, trojica indonežanskih mirovnjaka su poginula u odvojenim incidentima.

UNIFIL je tada upozorio da su prema međunarodnom pravu „svi akteri“ obavezni da obezbede „sigurnost“ pripadnika UN.

„Namerni napadi“ na mirovnjake, podsetili su, predstavljaju „teška kršenja“ međunarodnog humanitarnog prava i ratne zločine.

U sistemskom rušenju gradova i sela na jugu Libana, u aprilu 2026. je oštećeno sedište UNIFIL-a u Nakuri, utvrdila je analiza BBC-ja.

Kendis Ardijel, portparolka Privremenih snaga UN u Libanu, opisala je „razmere uništenja“ u gradu kao „istinski srceparajuće“.

Šta je UNIFIL?

Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) osnovane su Rezolucijom Saveta bezbednosti 1978. godine, u vreme građanskog rata u toj zemlji.

Cilj je bio da obezbede povlačenje Izraela sa juga Libana, obezbede mir i sigurnost i pomognu libanskoj vladi da efektno uspostavi vlast u tom području.

UNIFIL je u Libanu prisutan od reke Litani do Plave linije, odnosno granice od oko 120 kilometara koju je UN povukao između Libana i Izraela.

Plava linija je jedna od najopasnijih i najnestabilnijih mirovnih operacija na svetu.

Sedište je u Nakuri, a ima oko 50 baza u regionu.

UNIFIL ima 7.478 vojnika iz 47 zemalja.

Pripadnici Vojske Srbije učestvuju u misiji od 21. decembra 2010. godine, njihov broj varira, ali je uvek iznad 100.

Trenutno Srbija u Libanu u mirovnoj misiji UN-a ima 169 mirovnjaka.

Od početka rata Izraela i Hezbolaha poginulo je sedam pripadnika UNIFIL-a, a od početka rada misije više od 330.

Duga skoro pola veka, misija UN na jugu Libana bi trebalo da se završi 31. decembra 2026. godine, na osnovu odluke Saveta bezbednosti UN.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 06.04.2026)