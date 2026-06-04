Autobus gradskog prevoza u Beogradu sinoć učestvovao u lančanom sudaru nakon što je vozaču pozlilo

Beta pre 1 sat

 Autobus Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) "Beograd" učestvovao je sinoć oko ponoći u lančanom sudaru na početku Brankovog mosta, kada je vozaču pozlilo u trenutku dok je prazan autobus vraćao u garažu.

Kako je saopšteno na Fejsbuk stranici "Naš grad - Naš javni prevoz", koju uređuju tri sindikalne organizacije u GSP-u, sumnja se da je vozač potpuno izgubio svest zbog čega je vozilo u nekontrolisanom stanju tri do četiri puta udarilo u automobile koji su se nalazili ispred njega.

"Nakon prvih udaraca, teška konstrukcija autobusa je nastavila kretanje, probila razdelnu ogradu između dve saobraćajne trake i zaustavila se tek nakon što je silovito udarila u spoljnu zaštitnu ogradu mosta", navodi se u objavi, uz slike autobusa koji je bio preprečen u Brankovoj ulici.

Dodaje se da su građani koji su se zatekli razvalili su vrata autobusa kako bi pružili prvu pomoć onesvešćenom vozaču, nakon čega su stigli policija i hitna pomoć.

"Ovaj najnoviji događaj na beogradskim ulicama ponovo i na najdramatičniji način otvara pitanje ekstremnih napora, uslova rada i zdravstvene bezbednosti vozača u javnom linijskom prevozu, od kojih direktno zavise životi hiljada putnika svakoga dana. Povređenom kolegi želimo brz i uspešan oporavak, a hrabrim građanima koji su razvalili vrata hvala na brzoj reakciji", naveli su sindikati.

Pukovnik doktor Vojnomedicinske akademije (VMA) Nebojša Marić, gde je vozač zbrinut, rekao je za Radio-televiziju Srbije da je reč o 52-godišnjem pacijentu koji do sada nije imao hroničnih bolesti, kao i da u nesreći nije zadobio teške povrede, ali da je zadržan na opservaciji.

"On je prilikom povratka u garažu sa vozilom kojim je upravljao, a koje je na sreću bilo bez putnika, osetio krizu svesti i nije mogao da aktuelizuje događaje koji su nakon toga usledili. Vozilo se zaustavilo udarom u zaštitnu ogradu (...) Nalazi se i dalje kod nas na opservaciji, pre svega neurološkoj, da bismo utvrdili šta je uzrokovalo ovu situaciju", dodao je Marić.

(Beta, 04.06.2026)

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