Bivšem direktoru crnogorske policije zabranjen ulazak u Srbiju

Tu informaciju je crnogorskim medijima potvrdio i Terzić, navodeći da mu je odluka o zabrani ulaska u Srbiju uručena nakon četvoročasovnog čekanja na Graničnom prelazu Špiljani.

"Sinoć, nakon četiri sata zadržavanja na GP Špiljani, uručena mi je Odluka o zabrani ulaska u Srbiju - iz razloga zaštite bezbednosti republike Srbije i njenih građana. Upravo mislim da je ovakvom odlukom nanesena šteta građanima Srbije, iz razloga što su danas i sutra studenti treće i četvrte godine studija imali završni ispit. Iznenađen sam i zaista razočaran ovakom odlukom državnih organa Republike Srbije", kazao je Terzić, koji je bio direktor policije u vreme mandata premijera Dritana Abazovića.

Odluka da mu Srbija zabrani ulazak na teritoriju njihove države stigla je nekoliko sati nakon što je ekipa od 87 muškaraca, koja je juče ujutru u 10.41, čarter letom srpske nacionalne avio-kompanije "Er Srbija" sletela u Tivat, a malo pre 16 časova vraćena za Beograd zbog zaštite nacionalne bezbednosti.

Crnogorske bezbednosne službe saopštile su da je ta grupa proterana jer su bili pretnja po nacionalnu bezbednost, kao i da su prisustvovali brojnim javnim okupljanjima visokog bezbednosnog rizika, te da su pojedini od njih evidentirani zbog izvršenja krivičnih dela i prekršaja s elementima nasilja.

Mnoge od putnika na jučerašnjem letu, kojima je sad zabranjen ulaz u Crnu Goru, pojedini mediji u Srbiji, tamošnji opozicioni političari, građanski aktivisti i studenti označili su kao "batinaše" Srpske napredne stranke (SNS), odnosno režima Aleksandra Vučića - koji se vezuju za razbijanje studentskih protesta u Srbiji, nerede na sportskim priredbama, izazivanje incidenata, organizovanje i kampovanje u tzv. ćacilendu u beogradskom Pionirskom parku ispred zgrade predsednika Srbije.