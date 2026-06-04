Kalas otkazala učešće na Samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu
Beta pre 1 sat
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je učešće na Samitu EU - Zapadni Balkan, koji će sutra biti održan u Tivtu, potvrđeno je Portalu RTCG.
Do odlaganja posete je došlo iz zdravstvenih razloga.
Samit EU - Zapadni Balkan održava se sutra 5. juna, a domaćin je predsednik Crne Gore Jakov Milatović.Na skupu će učestvovati lideri Evropske unije i država Zapadnog Balkana.
(Beta, 04.06.2026)