Kalas otkazala učešće na Samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu

Beta pre 1 sat

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je učešće na Samitu EU - Zapadni Balkan, koji će sutra biti održan u Tivtu, potvrđeno je Portalu RTCG.

Do odlaganja posete je došlo iz zdravstvenih razloga. 

Samit EU - Zapadni Balkan održava se sutra 5. juna, a domaćin je predsednik Crne Gore Jakov Milatović.Na skupu će učestvovati lideri Evropske unije i država Zapadnog Balkana.

(Beta, 04.06.2026)

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