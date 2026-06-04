Mediji: Pojačane kontrole putnika pri ulasku iz Crne Gore u Srbiju, bez zvaničnog objašnjenja

Beta pre 3 sata

 Na graničnim prelazima sa Srbijom jutros su zabeležene gužve i pojačane kontrole putnika koji ulaze iz Crnu Goru, dok je oko 30 crnogorskih državljana zadržano noćas na begradskom aerodromu po dolasku iz Podgorice, prenose podgorički mediji mediji pozivajući se na izjave očevidaca.

Razloge zadržavanja nadležni organi Srbije za sada nisu zvanično objasnili, a ovakva reakcija je usledila nakon što je juče iz Tivta vraćeno 87 muškaraca iz Srbije zbog procene da su pretnja bezbednosti.

Oni su u Tivat doputovali čarter letom srpske nacioonalne avio kompanije i to dva dana uoči samita EU-Zapadni Balkan na koji dolaze najviši zvaničnici EU, država članica Unije i regiona.

Prema pisanju podgoričkih Vijesti na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu noćas je zadržano oko 30 državljana Crne Gore koji su sat iza ponoći sleteli iz Podgorice.

Urednik podgoričkog dnevnika Dušan Cicmil, jedan od putnika na letu iz Podgorice, ispričao je da su, bez ikakvog zvaničnog objašnenja, muškarcima sa crnogorskim pasošima oduzimana lična dokumenta, da su sprovođeni u posebnu prostoriju.

Gužve na graničnim prelazima sa Srbijom, prilikom ulaska u Crnu Goru zabeležene su i jutros, a razlog su "rigorozne i detaljne kontrole" granične policije Srbije, preneo je Portal RTCG-a.

Ovaj medij navodi da se pojedine osobe vraćene sa granice. Zastoja nema na crnogrskoj strani granice, gde kažu da nemaju zvaničnih informacija o razlozima pooštrenih kontrola prilikom ulsaska u Srbiju.

Crnogorske bezbednosne službe juče su zabranile ulazak 87 muškaraca, državljana Srbije, jer su proverom utvrdile da su pojedini od njih evidentirani kao počinioci krivičnih dela.

Kod njih su pronađeni transparent "Srbija pobeđuje", uređaj za komunikaciju na daljinu i pomorska radio-stanica, a zadržana su i dva autobsa srpskih registarskih oznaka za koje policija sumnja da su bili namenjeni prevozu ovih osoba kroz Crnu Goru.

Bezbednosno obaveštajne službe Crne Gore su ovaj događaj prepoznali kao pokušaj "malignog delovanja" i "podrivanje stabilnosti države i usporavanje evropskih integracionih procesa".

Incident sa osobama evidentiranim u krivičnim dosijeima se desio dan uoči Samita EU -Zapadni Balkan u Tivtu, a koji će okupiti najviše zvaničnike država članica EU, vrha EU i regiona.

Među učesnicima su predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Francuske Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc, premijer Španije Pedro Sančes, premijerka Italije Đorđa Meloni i mnogi drugi evropski i regionalni lideri.U Tivtu je raspoređeno više od 1.500 policajaca koji će brinuti o bezbednosti učesnika Samita.

Iz policije poručuju da će "angažovanjem svih raspoloživih policijskih snaga, kapaciteta, ljudskih resursa, tehnike i strateških sistema, zajedno sa obaveštajno-bezbednosnim sektorom - Agencijom za nacionalnu bezbednost, Obaveštajno-bezbednosnim direktoratom Ministarstva odbrane i Vojskom Crne Gore preduzeti sve zakonom propisane mere i radnje koje garantuju sigurno i bezbedno održavanje ovog važnog međunarodnog događaja". 

(Beta, 04.06.2026)

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