Roditelji đaka Jovine gimnazije razgovarali sa ministrom Stankovićem

Beta pre 4 sati

Roditelji đaka gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" iz Novog Sada, razgovarali su sa ministrom prosvete Dejanom Vukom Stankovićem u Beogradu, o stanju u toj gimnaziji za koje roditelji krive direktora Radivoja Stojkovića.

Posle sastanka roditelji su ocenili da je bio konstruktivan, kao i da su iznenađeni da ministar nije bio upoznat "sa dubinom krize i sa količinom problema sa kojima se susrećemo i mi i naša deca i profesori", preneo je portal televizije N1.

Prema njihovim rečima, ministar je rekao da on nije jedini nadležan za rešavanje krize, kao i da smatra da je nadležnost kod pokrajinskih institucija i je neprijatno iznenađen da one ćute.

"Obećao je da će razgovarati sa svima koji bi mogli uticati na rešavanje ove krize. Potvrdio nam je da pokrajinski sekretar za obrazovanje zaista postoji. Mi nismo bili sigurni u to jer smo pokušavali da dođemo do njega više puta, ali nismo uspeli", kazali su roditelji ispred ministarstva i dodali da će imati još jedan sastanak sledeće nedelje.

Roditelji Jovinih đaka jutros su se okupili ispred zgrade Ministarstva prosvete u Nemanjinoj ulici, s namerom da razgovaraju sa ministrom prosvete i pokažu mu dokumentaciju o, kako su rekli, nezakonitom postupanju direktora Jovine gimnazije.

Ministar Stanković se nakon sastanka oglasio saopštenjem, u kom je naveo da je sa roditeljima razgovarao o situaciji u toj školi i načinima da se smire tenzije u najboljem interesu učenika i ugleda škole.

Ministar je ocenio da je valjan put za rešavanje problema otvoren dijalog i spremnost svih aktera na dogovor i uspostavljanje poverenja.

"Neophodno je uključiti sve relevantne i nadležne subjekte u traženje legitimnog i održivog institucionalnog rešenja za elitnu Jovinu gimnaziju, čiji je opstanak i unapređivanje rada dugoročni cilj Ministarstva prosvete", naveo je ministar.

Dodao je da nadležnost u odnosu na rad i funkcionisanje Jovine gimnazije u skladu sa zakonom ima Autonomna pokrajina Vojvodina, a Ministarstvo će podržati svako rešenje koje je u najboljem interesu učenika.

Stanković je ocenio da bi po strani trebalo ostaviti sve motive i razloge, lične i političke, koji nisu u vezi sa normalizacijom situacije i atmosfere u školi.

"Fokus bi trebalo da bude interes i dobrobit učenika, regularan završetak ove školske godine i adekvatna priprema za narednu školsku godinu", rekao je ministar.

(Beta, 04.06.2026)