Vlada Srbije usvojila Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Kako je navedeno, Akcioni plan se donosi radi operacionalizacije i ostvarivanja opšteg i posebnih ciljeva i realizacije mera predviđenih Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period 2024–2028. godina.

Akcioni plan sadrži pregled opšteg i posebnih ciljeva i mera, kao i planirane aktivnosti za ostvarivanje definisanih ciljeva i mera, zatim nosioce i partnere u sprovođenju aktivnosti, pokazatelje, rokove za sprovođenje aktivnosti, izvore finansiranja, kao i druge metodološke parametre, precizirano je u saopštenju.

Članovi Vlade usvojili su Zaključak kojim se odobravaju sredstva za dodelu jednokratne pomoći građanima kojima je izuzetno ugrožen životni standard, a koji žive na teritoriji opštine Trgovište.

Za ove namene izdvojeno je iz republičkog budžeta 20,52 miliona dinara, a pomoć je namenjena za 342 građana.

Takođe, obezbeđeno je i 205.200 dinara za troškove bankarskih usluga.

Ovaj dokument usvojen je imajući u vidu da stanovništvo opštine Trgovište živi na pretežno razuđenom, nepristupačnom terenu i da je reč o uglavnom staračkim i samačkim domaćinstvima, saopštila je Vlada Srbije.

Na sednici je usvojen i Zaključak o saglasnosti da Republička direkcija za robne rezerve nabavi i bespovratno isporuči male kućne aparate i belu tehniku jedinicama lokalne samouprave koje su na dan 12. januar 2026. godine imale proglašene vanredne situacije zbog snežnih padavina.

Procenjeno je da je za ove namene potrebno 33 miliona dinara, sa PDV-om.

Građanima koji su tada bili pogođeni snežnim padavinama mali kućni aparati i bela tehnika biće isporučeni na osnovu spiskova koje su jedinice lokalne samouprave dostavile Republičkoj direkciji za robne rezerve.

Članovi Vlade usvojili su Odluku o listi poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvodima od naročitog značaja za snabdevanje tržišta.

Lista proizvoda odnosi se na: kućnu hemiju, papirnu i kuhinjsku galanteriju, ličnu higijenu i kozmetiku, kao i pelene.

Takođe, na toj listi su i proizvodi značajni za poljoprivrednu proizvodnju: sredstva za ishranu i zaštitu bilja i oplemenjivači zemljišta.

Odlukom je precizirano da je u okviru poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda potrebno napraviti podelu na kvarljive proizvode čiji je rok trajanja do 30 dana.

Na sednici je usvojena Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, u cilju zaštite životnog standarda stanovništva.

Cena hleba ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara.