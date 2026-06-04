Vučić: Čarter let za Tivat organizovao neko iz okruženja

Beta pre 3 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je čarter let sa pristalicama Srpske naprene stranke (SNS), kojima crnogorska policija nije dozvolila ulazak u zemlju, organizovao neko iz njegovog okruženja ko je želeo da mu boravak u Tivtu bude prijatniji, ali da je to bila "velika politička greška".

On je nakon dolaska u Tivat, gde se održava Samit EU - Zapadni Balkan, naveo da su ljudi iz njegovog okruženja želeli da mu omoguće "bolje okruženje kom bi se on obradovao", kao i da je od 87 vraćenih u Srbiju "njih petoro prošlo kroz krivično-pravnu evidenciju, što je manji prosek nego na običnom letu ili u autobusu".

Upitan da imenuje one koji su organizovali sporni let, Vučić je rekao da je to unutarpartijska stvar i da niko nije imao lošu nameru, ali da će on "ni kriv ni dužan da plati političku cenu".

"Priče o destabilizaciji su besmislene... To je moja i naša stvar, jer oni nisu napravili nikakav kriminal... I nemojte da dodajte stvari koje se nisu dogodile, jer oni nisu došli naoružani... Nisu imali oružje, ništa ružno ili uvredljivo, meni je transparent 'Srbija pobeđuje' lepa poruka", rekao je Vučić.

Kritikovao je medije što su objavili lične podatake deportovanih, koje su crnogorske službe ocenile kao bezbednosno interesantno, a da je cilj bio da se "Srbija prikaže kao destabiliziujući faktor".

Dodao je da je državno rukovodstvo Crne Gore moglo da izbegne diplomatski incident da ga je kontaktiralo i sa njim komuniciralo problem.

Povodom navoda da mu je bezbednost ugrožena dolaskom u Crnu Goru, zbog navodnog prisustva šefa kavačkog klana Radoja Zvicera, on je rekao da je u zapisima sa "skaj" aplikacije bilo naznaka da predstavnici kriminalnih klanova planiraju atentat na njega, ali da to nije video kao razlog da otkaže dolazak na samit.

Kazao je da se crnogorsko rukovodstvo nije prema njemu ponelo domaćinski, ali da Srbi koji žive u Crnoj Gori lepo reaguju na njegovu posetu.

"Srbija će se uvek truditi da bez obzira na hibridni rat, koji su vodili podgorički establišment i podgorički mediji, gradi prijateljske odnose sa našim građanima", naveo je Vučić.

Upitan da li će podneti ostavku ako Crna Gora uđe u EU pre Srbije, odgovorio je odrično i dodao da bi čestitao Crnogorcima kad bi se to desilo.

Po njegovim rečima, člansto u EU jeste važno, ali su njemu važnije visoke plate, penzije i nizak javni dug.

(Beta, 04.06.2026)