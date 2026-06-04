Zvaničnik: Tramp pozitivno gleda na odnose Amerike i Srbije

Beta pre 47 minuta

Komesar Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za specijalizovanu međunarodnu izložbu EXPO 2027 u Srbiji Gevin Vaks (Gavin Vax) ocenio je da bi ta izložba mogla da unapredi odnose dve zemlje i da predsednik Amerike Donald Tramp to vidi na isti način.

"Smatramo da će EXPO 2027 u Beogradu biti odlično mesto okupljanja za sve ono što se tiče javne diplomatije, ne samo kada je reč o odnosima između Srbije i SAD, već i šireg regiona, u kulturnom i ekonomskom smislu", rekao je Vaks grupi novinara iz Srbije nakon okruglog stola u Atlantskom savetu u Vašingtonu na temu "Inovacije i ekonomski razvoj u Jugoističnoj Evropi".

Govoreći o odnosima SAD i Srbije, Vaks je rekao da na njih gleda veoma pozitivno i da "misli da i predsednik Tramp te odnose vidi na isti način".

"Postoji veliki prostor i potencijal za investicije, ekonomsku saradnju i saradnju u oblasti odbrane. U Srbiji vidimo da predsednik Tramp ima veoma snažnu podršku i mislimo da se to prenosi na polje javne diplomatije, gde raste podrška SAD kao partneru i bilateralno i multilateralno", rekao je on.

Vaks je rekao da je Tramp nedavno čak i podelio članak na društvenim mrežama o obnovi i jačanju bilateralnih odnosa između Srbije i SAD.

"Bili smo saveznici u oba svetska rata. Imamo dugu zajedničku istoriju. U SAD živi velika srpsko-američka zajednica, tako da postoji mnogo temelja na kojima može dalje da se gradi saradnja. Kada govorimo o EXPO-u, američke kompanije su u samom vrhu bilo da je reč o Arčeru (Archeru) ili Cisku (Cisco). Nalazimo se u centru pažnje u komercijalnom i korporativnom smislu, ispred mnogih drugih država i kompanija u svojim industrijama", dodao je.

Vaks je rekao da nedavnu posetu američke predstavnice Sare Rodžers Beogradu, tokom koje je potpisan sporazum o saradnju, vidi kao novu prekretnicu koja pokazuje obnovljenu energiju u bilateralnim odnosima i saradnji između Srbije i SAD.

"Ovo je jedini EXPO koji će se sigurno održati tokom mandata ove administracije, dok će naredni EXPO 2030. godine u Rijadu biti organizovan tokom sledeće administracije. Zbog toga je veliki fokus naše administracije usmeren na to da američko učešće bude snažno i da iz toga proizađu veliki uspesi - kako ekonomski, tako i kroz druge dodatne koristi za naše odnose", rekao je Vaks.

On je dodao da to sve pokazuje zašto su događaji poput specijalizovane međunarodne izložbe sjajno sredstvo za dalje unapređenje saradnje.

"Verujem da će njihov uticaj trajati mnogo duže od samog trajanja izložbe i ostaviti dugoročan trag", rekao je Vaks.

(Beta, 04.06.2026)

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