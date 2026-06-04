Odobreni pregovori za ukidanje rominga između EU i regiona

Biznis u regionu pre 2 sata
Odobreni pregovori za ukidanje rominga između EU i regiona

Savet Evropske unije odobrio je početak pregovora o proširenju režima „Roming kao kod kuće“ na Zapadni Balkan.

Prema pisanju medija, današnja tema u regionu, su odobreni pregovori o ukidanje naplate rominga, što bi za građane i kompanije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije značilo komunikaciju po cenama svojih matičnih operatera. Potrošači u RLAH (Roam Like At Home) zoni moći će da obavljaju pozive, šalju SMS poruke i koriste mobilne podatke dok putuju u inostranstvo bez plaćanja dodatnih troškova rominga, pod istim uslovima kao
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