Ministarka: Gasni aranžman sa Gazpromom produžen za još tri meseca

Dodatno snabdevanje gasom do kraja septembra

Srbija je obezbedila dodatna tri meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović posle sastanka sa predsednikom Upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Milerom, navodi RTS. Ministarka je navela da je potvrđeno dodatno snabdevanje gasom, odnosno produžetak za još tri meseca nakon 30. juna. „To je važno za našu zemlju, za naše građane, za našu privredu jer su to stabilne isporuke, cenovno izuzetno povoljne, ali i zbog