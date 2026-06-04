Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Biznis.rs pre 11 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Akcioni plan za period od 2026. do 2028. godine za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2024. do 2028. godine, dokument javne politike koji se donosi radi operacionalizacije i ostvarivanja opšteg i posebnih ciljeva i realizacije mera predviđenih Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period od 2024. do 2028. godine. Kako je navedeno na sajtu vlade, Akcioni plan sadrži
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Vlada Srbije odlučila: Mali kućni aparati i bela tehnika besplatno za ove građene, evo po kojim spiskovima i šta je razlog

Vlada Srbije odlučila: Mali kućni aparati i bela tehnika besplatno za ove građene, evo po kojim spiskovima i šta je razlog

Blic pre 7 minuta
Vlada Srbije usvojila Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Vlada Srbije usvojila Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Insajder pre 36 minuta
Vlada: Pomoć građanima koji su bili pogođeni vanrednim situacijama zbog snega

Vlada: Pomoć građanima koji su bili pogođeni vanrednim situacijama zbog snega

RTV pre 42 minuta
Vlada Srbije usvojila Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Vlada Srbije usvojila Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Beta pre 27 minuta
Hleb ostaje 65 dinara

Hleb ostaje 65 dinara

Forbes pre 17 minuta
Vlada Srbije usvojila Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Vlada Srbije usvojila Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Nedeljnik pre 26 minuta
Usvojeni Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Odluka o listi proizvoda od naročitog…

Usvojeni Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Odluka o listi proizvoda od naročitog značaja za snabdevanje tržišta

Ekapija pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbijekorupcijahleburedba

Društvo, najnovije vesti »

„Albanija nije na prodaju“: Masovni protesti protiv izgradnje luksuznog odmarališta Džareda Kušnera

„Albanija nije na prodaju“: Masovni protesti protiv izgradnje luksuznog odmarališta Džareda Kušnera

Mašina pre 1 minut
Zbor Medijana iz Niša organizuje tribinu: „Ne čekamo izbore. Akcija kreće sada“ u parku Čair

Zbor Medijana iz Niša organizuje tribinu: „Ne čekamo izbore. Akcija kreće sada“ u parku Čair

Mašina pre 12 minuta
Vlada Srbije odlučila: Mali kućni aparati i bela tehnika besplatno za ove građene, evo po kojim spiskovima i šta je razlog

Vlada Srbije odlučila: Mali kućni aparati i bela tehnika besplatno za ove građene, evo po kojim spiskovima i šta je razlog

Blic pre 7 minuta
Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Biznis.rs pre 11 minuta
Crkvama i verskim zajednicama na raspolaganju 4,8 miliona dinara iz gradskog budžeta

Crkvama i verskim zajednicama na raspolaganju 4,8 miliona dinara iz gradskog budžeta

Zrenjaninski pre 12 minuta