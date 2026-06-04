Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Akcioni plan za period od 2026. do 2028. godine za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2024. do 2028. godine, dokument javne politike koji se donosi radi operacionalizacije i ostvarivanja opšteg i posebnih ciljeva i realizacije mera predviđenih Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period od 2024. do 2028. godine. Kako je navedeno na sajtu vlade, Akcioni plan sadrži