(Foto) Najnoviji detalji teške nesreće na Brankovom mostu! Vozač autobusa (52) izgubio svest za volanom, pokosio vozila pa probio zaštitnu ogradu: Hitno prebačen na VMA

Blic pre 1 sat
(Foto) Najnoviji detalji teške nesreće na Brankovom mostu! Vozač autobusa (52) izgubio svest za volanom, pokosio vozila pa…
Vozač, muškarac od 52 godine, zadobio je teže telesne povrede i prevezen je na VMA Vozač je trenutno na neurološkoj opservaciji radi utvrđivanja uzroka gubitka svesti Ozbiljna saobraćajna nesreća dogodila se sinoć malo posle ponoći kod Brankovog mosta u Beogradu, a nakon što je vozaču gradskog autobusa pozlilo dok se kretao iz pravca grada ka Novom Beogradu. Nesrećni čovek izgubio je svest i udario u zaštitnu ogradu. U trenutku nesreće vozač gradskog autobusa na
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Nesreća na Brankovom mostu: Vozač autobusa izgubio svest za volanom pa probio zaštitnu ogradu

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