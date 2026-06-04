(Foto) Najnoviji detalji teške nesreće na Brankovom mostu! Vozač autobusa (52) izgubio svest za volanom, pokosio vozila pa probio zaštitnu ogradu: Hitno prebačen na VMA

Vozač, muškarac od 52 godine, zadobio je teže telesne povrede i prevezen je na VMA Vozač je trenutno na neurološkoj opservaciji radi utvrđivanja uzroka gubitka svesti Ozbiljna saobraćajna nesreća dogodila se sinoć malo posle ponoći kod Brankovog mosta u Beogradu, a nakon što je vozaču gradskog autobusa pozlilo dok se kretao iz pravca grada ka Novom Beogradu. Nesrećni čovek izgubio je svest i udario u zaštitnu ogradu. U trenutku nesreće vozač gradskog autobusa na