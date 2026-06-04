Košta: EU je najznačajniji partner Srbije, vrata Unije su otvorena

Blic pre 29 minuta
Košta: EU je najznačajniji partner Srbije, vrata Unije su otvorena
Košta je naglasio potrebu ubrzanja reformi u oblasti vladavine prava, izborne reforme i slobode medija Kaže da pristupanja EU zahteva angažman celokupnog srpskog društva, a vreme za odlučnu akciju je ograničeno Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je da je danas, na sastancima sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsednicom Narodne Skupštine Anom Brnabić i organizacijama civilnog društva naglasio da EU ostaje najznačajniji partner Srbije - u
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