Košta: EU je najznačajniji partner Srbije, vrata Unije su otvorena

Košta je naglasio potrebu ubrzanja reformi u oblasti vladavine prava, izborne reforme i slobode medija Kaže da pristupanja EU zahteva angažman celokupnog srpskog društva, a vreme za odlučnu akciju je ograničeno Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je da je danas, na sastancima sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsednicom Narodne Skupštine Anom Brnabić i organizacijama civilnog društva naglasio da EU ostaje najznačajniji partner Srbije - u