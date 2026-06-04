"Politički udarac" za Trampa, Predstavnički dom SAD podržao rezoluciju o ograničavanju rata sa Iranom

Blic pre 1 sat
"Politički udarac" za Trampa, Predstavnički dom SAD podržao rezoluciju o ograničavanju rata sa Iranom
Rezolucija je prošla sa 215 glasova za i 208 protiv, uz podršku četiri republikanca Rezolucija ima simbolično značenje dok ne bude usvojena i u Senatu i dok se ne prevaziđe očekivani predsednički veto Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja Kongresa. Rezolucija, koju su predvodile demokrate, usvojena je sa 215 glasova "za" i 208 "protiv", a podržala
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