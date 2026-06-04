Predizborna konvencija Srpske liste u Leposaviću: Sačuvajmo srpski narod na Kosovu

Blic pre 1 sat
Predizborna konvencija Srpske liste u Leposaviću: Sačuvajmo srpski narod na Kosovu

Istaknuto je da Srpska lista obezbeđuje nova radna mesta, podržava srpske institucije i štiti vezu sa državom Srbijom.

Kandidati su apelovali da svaki glas za Srpsku listu znači borbu za budućnost, opstanak i prava srpskog naroda, posebno mladih. U Domu kulture „Sava Dečanac“ u Leposaviću održana je predizborna konvencija Srpske liste, sa koje je poručeno da su predstojeći izbori najvažniji za Srbe na Kosovu. Predstavnici Srpske liste pozvali su okupljene da u nedelju u što većem broju izađu na glasanje i daju podršku njihovoj listi. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek, obraćajući
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