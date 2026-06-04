Tramp se oglasio o pregovorima sa Iranom: Vikend je ključan, "Uzeću njihove zalihe"

Blic pre 4 sati
Tramp se oglasio o pregovorima sa Iranom: Vikend je ključan, "Uzeću njihove zalihe"
Predsednik Tramp izjavio je da prekid vatre između SAD i Irana i dalje traje uprkos poslednjim incidentima Tramp tvrdi da pregovori sa Iranom napreduju veoma dobro i da je mogući napredak već tokom vikenda Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostao na snazi uprkos nedavnoj razmeni vatre i dodao da pregovori napreduju "vrlo dobro". "Prekid vatre tamo se mnogo razlikuje od prekida vatre u
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"Prekid vatre SAD i Irana ostaje na snazi"! Tramp: Pregovovori vrlo dobro napreduju

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