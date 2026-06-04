Tri evropske sile dovode Putina za pregovarački sto?! Spremaju "pakleni" plan, poslednju reč ima Zelenski

Ključni evropski saveznici Ukrajine rade sa Kijevom na planovima za uključivanje Rusije u pregovore o okončanju rata Nemačka, Francuska i Velika Britanija razmatraju moguće pregovore između Kijeva i Moskve, jer vide promenu koja jača poziciju Zelenskog Grupa ključnih evropskih saveznika Ukrajine radi na planovima sa Kijevom da uključi Rusiju u pregovore o okončanju rata, jer vide promenu koja jača poziciju predsednika Volodimira Zelenskog, piše danas Blumberg